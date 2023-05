Madonna di Trevignano, la veggente: "Cosa accadrà presto", profezia choc

03 maggio 2023 a

A Le Iene si torna a parlare della Madonna di Trevignano. Per la prima volta la presunta veggente, Gisella Cardia, accetta di parlare davanti alle telecamere e di raccontare la sua verità. Insieme al marito la donna, finita nella bufera per presunti interessi economici legati alle apparizioni, spiega cosa è accaduto in questi sette anni, ovvero dal primo momento in cui la Madonna sarebbe apparsa davanti ai suoi occhi: "I messaggi che mi sono arrivati sono diversi. Alcuni sono piuttosto sereni, altri inquietanti".

E il cronista delle Iene si sofferma proprio a chiedere quali siano questi messaggi terrificati che le avrebbe rivelato la Vergine: "Mi ha parlato di una guerra mondiale che sta per arrivare e già qualche anno fa mi aveva parlato di un conflitto come quello dell'Ucraina".

Poi la stessa Cardia rivela un altro retroscena inquietante: "La Madonna mi aveva anche annunciato la pandemia Covid con parole chiare, 'un virus che arriva dalla Cina colpirà il mondo intero'". Ma nel corso dell'intervista la Cardia ha anche parlato delle accuse che la riguardano mosse da alcuni fedeli: "I soldi che abbiamo ricevuto? I 123mila euro? Non sono soldi che sono finiti nelle nostre tasche, quelli sono soldi dati alla fondazione che noi controlliamo. Sono serviti per le spese del campo dove avvengono le apparizioni". Infine afferma: "Dopo il fango che ci hanno gettato addosso in tanti ci stanno ancora vicino. E io resto qui, non vado da nessuna parte". La veggente si prepara alla nuova apparizione che avviene ogni 3 del mese alle ore 15:00.