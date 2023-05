M62, il verdetto dell'autopsia scatena il caos: "Come è morto l'orso?"

08 maggio 2023 a

Ormai è passata pià di una settimana dal ritrovamento della carcassa dell'orso M62, il plantigrado trovato morto lo scorso 30 aprile nei boschi intorno a Trento e già in avanzato stato di decomposizione. La prima ipotesi prospettata è che il decesso fosse dovuto a uno scontro con un suo simile. Ma nel clima avvelenato che si respira per il caso di JJ4 - l'orso che ha ucciso il runner e che il presidente della provincia autonomia di Trento, Maurizio Fugatti, vorrebbe abbattere - gli animalisti hanno subito puntato il dito contro Fugatti stesso e le autorità.

Si attendeva insomma l'esito dell'autopsia sul corpo di M62, che però non si è rivelata risolutiva: gli accertamenti eseguiti venerdì presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie non hanno dato un esito chiaro, anche alla luce del fatto che la carcassa era ormai già priva di vari organi interni. Dunque i veterinari hanno chiesto altro tempo per nuovi esami: M62 è stato azzannato da un altro orso, così come sostiene la Forestale, oppure ucciso dai bracconieri, così come sospettano gli animalisti?

A soffiare sul fuoco delle polemiche e del mistero, arriva anche la decisione della procura di Trento che, si apprende, ha aperto un fascicolo in cui si ipotizza il reato di uccisione di animale. Ma l'apertura dell'inchiesta potrebbe essere in relazione alle denunce degli animalisti piuttosto che all'esito dell'autopsia. Nel frattempo, il fronte animalista non molla, soprattutto dopo che è stata rigettata la loro richiesta di accedere agli atti per poter assistere all'autopsia. Ne è seguita una "nuova denuncia per uccisione di animale, poiché potrebbe trattarsi proprio di bracconaggio", fanno sapere. Il mistero, dunque, continua.