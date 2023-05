Ravello, pullman precipita nel vuoto: volo di 20 metri, morto l'autista

08 maggio 2023 a

Un incidente drammatico. Un bus da tursimo è precipitato a Ravello, in provincia di Salerno. In quel tratto di strada che accarezza la costiera amalfitana. Un volo di almeno venti metri nel vuoto. A bordo c'era solo l'autista, che ha perso la vita nel drammatico incidente. Il bus stava percorrendo la strada che collega Ravello a Castiglione. E proprio a pochi metri da un tornante il bus è precipitato finendo sul muro di una casa. In tutta la zona in questo momento sta piovendo. Il bus ha sfondato il parapetto che delimita la strada ed è finito sul muro delle case.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori e le forze dell'ordine. Ora bisogna capire quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente per capire anche la manovra dell'autista prima dell'impatto che ha poi innescato il volo nel vuoto: possibile che un ruolo lo abbia giocato la pioggia battente. Per fortuna a bordo non c'erano turisti altrimenti il bilancio sarebbe stato molto probabilmente molto più pesante. Le strade di quelle zone sono piuttosto impervie e gli autisti dei bus hanno una grande esperienza nel valutare spazi di manovra anche in condizioni meteo proibitive.