A1, scoppia l'inferno: tir precipita dal viadotto, un morto

Un'altra tragedia sulle strade. Questa mattina, un mezzo pesante, dopo aver visibilmente sbandato, è precipitato sull’autostrada A1, nei pressi del viadotto Marinella, e ha preso fuoco. Il conducente è morto nell’impatto. Lo comunicano il Vigili del fuoco di Firenze, che sono intervenuti. Si tratta di un Tir carico di frutta e verdura. Il conducente è stato trovato dai vigili del fuoco all’interno dell’abitacolo privo di vita. Resta bloccata la viabilità sulla SP 107 nei pressi del Viadotto Marinella.Il mezzo è precipitato dal tratto autostradale A1, all’altezza del km 274. I vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre e sette automezzi, hanno spento le fiamme che avvolgevano completamente il mezzo e il semirimorchio, carico di frutta e verdure. Il conducente è stato trovato dai vigili del fuoco all’interno dell’abitacolo privo di vita.

Sull’A1 si è formato un chilometro di coda in corrispondenza dell’uscita di Calenzano. Adesso gli inquirenti dovranno portare a termine i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Saranno fondamentali le videocamere di sorveglianza presenti sul tratto autostradale. Intanto il maltempo incombe su tutta la rete autostradale. Autostrade per l’Italia attiva il piano neve che prevede l’impiego di circa 600 mezzi e 900 uomini. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui a partire da oggi e per le prossime 24/36 ore, la perturbazione proveniente dal Nord Europa che sta attraversando il nostro Paese potrà determinare nevicate a quote autostradali. In particolare, sono attese precipitazioni sulle Alpi friulane interessando la A23 Udine-Tarvisio, lungo i tratti della A26 Genova-Gravellona Toce e della A7 Serravalle-Genova dell’Appenino Ligure-Piemontese e sul tratto Appenninico Tosco-Emiliano della A1 Milano-Napoli. Per questo motivo Autostrade per l’Italia ha attivato il proprio piano neve. Oltre ai previsti trattamenti di salatura preventiva e al potenziamento dei presidi per l’assistenza all’utenza, lungo i tratti interessati dalle precipitazioni, Autostrade per l’Italia ha previsto, fino al termine dell’allerta meteo, la sospensione dei cantieri maggiormente interferenti con la circolazione, ad eccezione di quelli inamovibili, al fine di favorire l’operatività dei mezzi antineve. Agli utenti che intendono mettersi in viaggio nelle prossime ore si raccomanda di informarsi costantemente prima e durante il viaggio circa le condizioni meteo e di viabilità; programmare il viaggio, se possibile, evitando di attraversare le tratte maggiormente colpite nelle fasce orarie più critiche.