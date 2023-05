Maltempo, arriva il ciclone tunisino: non solo Emilia Romagna, chi è in pericolo

17 maggio 2023 a

Tutta l’attenzione è sull’Emilia Romagna, messa in ginocchio da un alluvione che purtroppo era annunciato e che sta facendo comunque tantissimi danni, oltre che alcune vittime. Anche sul resto del territorio italiano la situazione maltempo non è delle migliori e all’orizzonte non ci sono notizie particolarmente confortanti. Stando alle previsioni degli esperti di 3BMeteo, nel fine settimana del 20-21 maggio arriverà un ciclone che comporterà altri rovesci pesanti.

Sono infatti attesi temporali anche di forte intensità: la giornata di sabato dovrebbe essere caratterizzata da un’instabilità diffusa, con rovesci e temporali tra Sardegna, regioni nord occidentali, zone interne del centro e parte del sud. Giornata di domenica che si prospetta simile, con diffuse situazioni di instabilità soprattutto nelle ore centrali e in particolare sui settori occidentali della Penisola, quindi nord-ovest, isole maggiori e fascia tirrenica. Per quanto concerne le temperature, si prospettano nel complesso fresche e localmente sotto la media, soprattutto dove è prevista la pioggia.

Maltempo che dovrebbe caratterizzare anche la prossima settimana, almeno fino alla breve tregua che è prevista per la giornata di giovedì, quando il ciclone tunisino che metterà a dura prova l’Italia si allontanerà verso i Balcani. Ciò significa che le piogge potrebbero attenuarsi e potrebbe vedersi anche un po’ di sole, anche se al centro e a nord-ovest potrebbe comunque verificarsi qualche rovescio, soprattutto di sera.