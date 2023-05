Meteo, la sentenza di Giuliacci: Italia travolta, cambia tutto in 48 ore

27 maggio 2023 a

Nelle prossime 48 ore il meteo cambierà radicalmente. Diremo addio alle temperature elevate di questo sabato e di domenica per precipitare nuovamente nell'incubo del maltempo. A quanto pare le perturbazioni non hanno alcuna intenzione di lasciare l'Italia e anche i primi giorni di giugno, secondo le proiezioni saranno interessati da una fortissima instabilità. E così il colonnello Mario Giuliacci su Meteogiuliacci.it fa il punto di quello che ci aspetta: "Da lunedì 29 maggio inizierà un periodo di grande variabilità che durerà per tutta la settimana e quindi fino al lungo weekend del 2 giugno quando una nuova goccia fredda scenderà dal Nord Europa.

Se questo vortice riuscirà ad oltrepassare le Alpi, si potrà avere una fase instabile più consistente con fenomeni rilevanti visti i forti contrasti termici. Nei momenti di più stabilità le temperature potrebbero ricominciare comunque a crescere, ma si tratta sempre di caldo senza eccessi", spiega il colonnello Giuliacci. Di fatto però in queste 48 ore, nel weekend, il meteo concederà appunto una tregua sul fronte delle piogge. Ma già da domani sera il quadro potrebbe cambiare in modo repentino lasciando spazio a perturbazioni che poi troveranno sfogo già nella giornata di lunedì. Ed è per questo motivo che anche in Emilia Romagna l'allerta resta alta.