Vannia Gava, sparo accidentale al poligono: ferito gravemente il marito

Il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari, marito del viceministro Vannia Gava, è rimasto gravemente ferito ieri in un incidente avvenuto al poligono di tiro di Aviano. Secondo quanto riferito dai media locali, l’incidente è avvenuto alla scuola italiana di tiro pratico di San Martino di Campagna, dove l’ufficiale si stava addestrando. Il militare dell’Arma, colpito alla gamba destra da uno sparo accidentale, è stato portato all’ospedale di Pordenone e operato. "Sono tornata dall’ospedale un’ora fa: è uscito dalla sala operatoria alle 6.30, dopo un intervento di 11 ore. È stata colpita un’arteria importante. La situazione è ancora molto complicata", ha spiegato Gava.

Il "Messaggero Veneto" fa sapere che l’ufficiale è grave ma non è in pericolo di vita. Solidarietà da tutto il mondo politico è stata espressa al viceministro Gava: "Sono vicino al colonnello Dibari e confido che possa rimettersi al più presto così da poter tornare dalla sua famiglia. Alla mia amica Vannia Gava un forte abbraccio e tutto il mio affetto in questo momento difficile", ha affermato Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. Solidarità anche dal Pd con Debora Serracchiani: "Auguro al colonnello Dibari di superare questo grave incidente ed esprimo vicinanza alla viceministra Gava per il difficile momento che sta affrontando. Conforta apprendere che il marito è fuori pericolo di vita". Anche dalla Lega messaggi al viceministro: "Tutta la famiglia della Lega si stringe al colonnello dei Carabinieri Antonio Dibari, rimasto gravemente ferito in un incidente al poligono di tiro. A lui vanno i nostri più sinceri auguri, certi che possa superare anche questa sfida, e ai suoi cari a partire dalla moglie Vannia Gava, nostra militante e viceministro, va un abbraccio affettuoso", hanno fatto sapere i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.