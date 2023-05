Meteo 2 giugno, uno choc: "Gabbia ciclonica", cosa accadrà durante il ponte

29 maggio 2023 a

Anche giugno inizia all'insegna del maltempo. Con un maggio inusuale il nuovo mese si apre nel peggiore dei modi. Per il ponte del 2 giugno, infatti, non si escludono temporali, specialmente al pomeriggio e alla sera nei giorni. Tutta colpa della "gabbia ciclonica" in cui l'Italia si trova intrappolata In particolare è il bacino del Mediterraneo a pagarne il caro prezzo. Qui troviamo una vasta area di bassa pressione con diversi cicloni responsabili di maltempo e temporali. In termine tecnico si parla di palude barica sul bacino del Mediterraneo: in sostanza la pressione atmosferica si manterrà piuttosto bassa favorendo un'instabilità latente, foriera di piogge e temporali frequenti.

Nel dettaglio per la giornata di venerdì, si prevedono al Nord poche nubi al mattino, poi nel pomeriggio addensamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi con rovesci e temporali sparsi, in estensione serale alle pianure. Non va meglio nelle zone centrali, attraversate da nubi irregolari e schiarite al mattino, poi nuovi temporali sulle aree interne, localmente anche forti in Toscana. Temperature in aumento, invece, con massime tra 24 e 29. Variabilità al mattino anche a Sud, poi nel pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi in Appennino. Temperature in lieve calo, massime tra 20 e 24.

Sabato 3 giugno il maltempo rimane su tutta Italia. Sulle Alpi occidentali e Centrali cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale. Sulle pianure piemontesi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Sulle pianure emiliane cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Poco nuvoloso al pomeriggio. Poche nubi in serata. In Romagna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulla laguna veneziana nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata. Nuvole anche al Centro e al Sud, dove il tempo andrà a migliorare con il passare delle ore. Piogge e rovesci sono invece previsti per domenica. Il 4 giugno si apre con temporali al Nord e schiarite solo in serata. Mentre il Centro vedrà giusto qualche nuvolosità sparsa e il Sud addensamenti con il rischio di piogge deboli.