Meteo, Giuliacci: 2 giugno da incubo in Italia, dove si scatena la tempesta

Fate molta attenzione al meteo del 2 giugno. Il weekend che ci aspetta alla fine di questa settimana potrebbe essere particolarmente instabile e questa circostanza potrebbe rovinare i piani di milioni di italiani pronti per la prima finestra estiva. E a fornire un quadro di quello che potrebbe accadere è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega quali sono gli scenari che ci attendono: "Le ultime proiezioni dei modelli previsionali parlano chiaro: tra venerdì 2 e domenica 4 giugno dovremo ancora fare i conti con tanta instabilità. Insomma, altre giornate tra sole e nuvole, con numerosi improvvisi acquazzoni e temporali che, specie nelle ore centrali del giorno, bagneranno il nostro Paese", spiega Giuliacci.

Poi entra nel dettaglio e prova a fornire una "mappa" delle zone su cui si abbatterà il maltempo: "In base alla privazioni già aggiornate venerdì scrosci di pioggia e temporali, specie nel pomeriggio, bagneranno qua e là soprattutto le Alpi, l'Appennino Settentrionale, le zone interne del Centro e il Sud; possibile qualche sconfinamento delle nubi temporalesche anche sulla Pianura Padana, in particolare in Veneto ed Emilia".

Occhio poi alla giornata di sabato: "Ancora tanta instabilità, con rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno qua e là praticamente tutte le regioni del Nord e le zone interne del Centro; più isolati e occasionali alcuni acquazzoni anche nell'interno del Sud. Ma la giornata più temporalesca potrebbe risultare quella successiva". Infatti domenica potrebbe scatenarsi una vera e propria perturbazione pesante che dovrebbe investire tutto il nord risparmiando solo le regioni che si affacciano sull'Adriatico.