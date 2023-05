Meteo, "rimonta anticiclonica": come sarà il ponte del 2 giugno

27 maggio 2023 a

Il ponte del 2 giugno sarà all'insegna del caldo. Dopo un mese di maggio piuttosto fresco e non privo di temporali, ora arrivano invece i primi 30 gradi della stagione estiva. A confermarlo a Repubblica è Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, che spiega come il caldo sarà più intenso al Centro-Nord rispetto al Sud.

Quello in arrivo, però, non è un caldo afoso e inaccettabile. Nei primi giorni della prossima settimana, infatti, difficilmente si andrà oltre i 30 gradi. Ma oltre al primo caldo, sono in arrivo anche temporali pomeridiani. L'instabilità potrebbe accompagnarci almeno fino a giovedì 1 giugno, poi potrebbe arrivare un’alta pressione più stabile. Con l’inizio di giugno, insomma, non è escluso il primo sussulto dell’Anticiclone Africano verso l’Italia, con temperature che potrebbero essere già meno sopportabili. Ma non resta che attendere i prossimi giorni per capire se le previsioni ci avranno preso.

In sintesi, i prossimi giorni saranno quasi tutti uguali: bel tempo al mattino, caldo afoso all’ora di pranzo, temporali nel pomeriggio e serate più fresche ma serene. Dunque, la prossima settimana sarà piuttosto instabile. Poi, dal primo giugno, è probabile che una rimonta anticiclonica porti con sé tempo più stabile e più caldo.