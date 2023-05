Alessandria, il sindaco Pd rincara la dose: "Vi meritate...", viene giù tutto

31 maggio 2023 a

Il video della lite avvenuta nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Alessandria ha fatto il giro dell’Italia. Il sindaco Giorgio Abonante ha scelto toni molto duri per rispondere al consigliere leghista Mattia Roggero, che stava esprimendo il suo punto di vista sul nuovo ospedale. “Questo non è un confronto, manca la dialettica, continui a dire le stesse cose. Siediti, così ci liberi delle tue minch***”, ha tuonato il primo cittadino.

Il giorno dopo non solo non si è scusato per gli insulti indirizzati al consigliere del Carroccio, ma ha anche rincarato la dose: “Una valanga di cretinate, di cinismo, di provocazioni fini a se stesse. Abbiamo provato a stimolare la parte costruttiva dell’opposizione. È una provocazione continua, mai un ragionamento serio portato in Consiglio, mai una manifestazione di volontà di confronto. Questa è l’opposizione che si lamenta delle risposte dure che si merita, e che subirà fino a quando non deciderà di comportarsi in modo rispettoso della città e della maggioranza”.

Contattato da alessandria24.com, il leghista Roggero ha commentato il nuovo intervento del sindaco: “Con queste parole Abonante conferma di non avere contenuti, il suo unico argomento sono gli insulti e le minacce. Contento lui, più continua e peggio è, anche davanti all’opinione pubblica. Il buonsenso vorrebbe che, in simili circostanze, si chiedesse scusa, per riportare il dibattito nell’ambito della reciproca correttezza. Invece nulla, anzi”.