Fuori dal Coro, l'ecoteppista ripreso a tradimento confessa: "Chi ci finanzia"

Mario Giordano ha dedicato ampio spazio agli eco-attivisti che sono diventati “famosi” dopo aver imbrattato vari monumenti, bloccato le autostrade e tinto l’acqua delle fontane. L’obiettivo dichiarato è di sensibilizzare i cittadini e l’opinione pubblica sul tema del riscaldamento globale. Ma è davvero così? Fuori dal Coro ha rivolto l’attenzione sui finanziamenti alle associazioni più agguerrite e quindi più in vista.

Una giornalista della trasmissione di Rete4 è riuscita a infiltrarsi in una riunione degli “ambientalisti estremi italiani” e a registrare tutto con una telecamera nascosta. È emerso che il tema dei soldi è tutt’altro che secondario per gli attivisti di Ultima Generazione: “I fondi arrivano da un centro internazionale a cui i donatori danno i soldi”, sostiene nel servizio di Fuori dal Coro uno degli eco-teppisti. Ma chi sono i donatori? A quanto pare gli stessi che gli attivisti combattono.

“Di solito sono i ricconi che finanziano il centro internazionale - ha svelato l’attivista, che ovviamente non sapeva di essere ripreso e registrato - c’era la nipote di uno che inquinava di brutto, che ha messo un milione in questo fondo”. Hai capito gli “estremisti” di Ultima Generazione, che per inscenare le loro proteste prendono soldi proprio da coloro che contestano maggiormente…