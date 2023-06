Senago, "il lurido": il soprannome del killer di Giulia che spiega tutto

03 giugno 2023 a

Di quel barman delle foto, curato e impegnato sul lavoro, Alessandro Impagnatiello aveva ben poco. "Ha due facce, due vite, due versioni di sé. È un bugiardo", lo descrive la collega di Giulia Tramontano, compagna al settimo mese che Impagnatiello ha confessato di aver ucciso. Un omicidio, quello della 29enne e del piccolo che portava in grembo, arrivato dopo la scoperta di un tradimento. Il killer infatti conduceva esistenze separate: una con Giulia, l'altra con una 23enne. Nessuna delle due fino a sabato, giorno in cui Impagnatiello ha spezzato due vite, sapeva della presenza dell'altra. "Giulia mi confidava che nutriva forti dubbi sulla sincerità di Alessandro", ricorda ancora la collega raggiunta da La Stampa, "in più di un'occasione le avrebbe raccontato delle situazioni o avrebbe accampato scuse dicendole che si trovava in un posto anziché in un altro".

E lo stesso è capitato sabato, quando Giulia si è vista con l'amante del compagno. Le due si sono date appuntamento nel locale di Armani dove Alessandro lavorava. Quel giorno però il barman era assente, nonostante fosse di turno. Il 30enne aveva lasciato prima il lavoro, raccontando ai responsabili di doversi recare in ospedale dalla madre. Un'altra menzogna, che Giulia ha rivelato a un'amica su Whatsapp mentre sta tornando a casa, prima di venire uccisa dal compagno. "Il barman del lusso? Macché. Sai come l'hanno soprannominato al lavoro? Il lurido", prosegue la ragazza ricordando quanto confessato da Giulia, ossia che Alessandro "era visto male anche sul lavoro. I colleghi le avevano confidato che in passato era stato sospeso per aver rubato dei soldi".

Già padre di un bambino di otto anni, Impagnatiello viene definito dai vicini di casa, abitazione a Senago, come "affettuoso". Tanto che, il giorno prima di essere arrestato, ha chiesto alla ex di vedere suo figlio. "Con la ex - spiega chi lo conosce - erano rimasti in ottimi rapporti per il bene del figlio. Ma anche lei ne aveva dovute sopportare tante. Bugie, tradimenti, fino a tre anni fa, quando si sono lasciati". E quando nella sua vita è entrata Giulia.