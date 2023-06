Omar Favaro, l'ex fidanzatino di Erika: "Come mi minacciava", l'accusa della moglie

03 giugno 2023 a

"Ha minacciato di sfregiarmi con l'acido". Il passato di Omar Favaro, l'ex fidanzatino di Erika De Nardo, continua a tormentarlo. Ventidue anni fa, da adolescenti, erano la coppia diabolica di Novi Ligure, capaci di massacrare la madre e il fratellino di lei a coltellate nella loro villetta del quartiere Lodolino. Un orrore di provincia che ha sconvolto l'Italia, in uno dei più efferati casi che la nostra cronaca nera ricordi. Entrambi condannati, hanno scontatola loro pena e si sono rifatti in qualche modo una vita. Omar si è sposato, ha avuto una figlia ma oggi deve affrontare una delicatissima causa di separazione, con la ormai ex moglie che lo ha denunciato con accuse gravi e inquietanti: violenza e minacce nei confronti della donna e maltrattamenti che avrebbero coinvolto anche la bimba.

A riportare la notizia è Repubblica, con risvolto inquietanti. Favaro, oggi 40 anni, è accusato dalla Procura di Ivrea (Torino) per episodi avvenuti prima del 2022, e in particolare ai tempi del lockdown per Coivd. La moglie si è rivolta ai carabinieri e la Procura di Ivrea ha chiesto una misura cautelare, non concessa dal gip. Si pronuncerà ora il Tribunale del Riesame, ma intanto le indagini proseguono.

"Il suo passato - spiega sempre a Repubblica l'avvocato di Favaro Lorenzo Repetti, che già lo aveva difeso durante il processo per il duplice omicidio del febbraio del 2001 - non c'entra ma continua a perseguitarlo e non deve essere strumentalizzato come invece si sta cercando di fare in una vicenda che guarda caso nasce proprio durante una causa di separazione dove è in discussione l'affidamento della figlia".