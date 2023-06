Mara Cagol, "un fiore per te": orrore a sinistra, l'omaggio a chi ammazza i carabinieri

05 giugno 2023 a

Mara Cagol è stata una terrorista nonché una delle fondatrici delle Brigate Rosse. Morta il 5 giugno del 1975 nel corso di uno scontro a fuoco con i carabinieri, c’è chi ha deciso di celebrare l’anniversario della scomparsa, avvenuta quasi 50 anni fa. “Un fiore per Mara”, è la didascalia scelta dalla redazione di Lotta Continua a corredo di una foto della Cagol.

L’immagine di una ragazza bella e sorridente non inganni: è la stessa persona che ha sposato Renato Curcio ed è stata tra i principali dirigenti del gruppo armato di estrema sinistra. La Cagol è passata alla storia per il grande impegno profuso nello sviluppare la lotta armata in Italia: partecipò al sequestro del magistrato Mario Sossi e guidò con successo l'assalto al carcere di Casale Monferrato per liberare Curcio che vi era detenuto.

Mentre il governo celebra la festa dei carabinieri e il sacrificio di un giovane militare fucilato dai tedeschi alle porte di Roma, gli estremisti di sinistra si risvegliano per ricordare Mara Cagol. La sua morte avvenne nel corso di uno scontro a fuoco con i carabinieri e segnò fortemente le Brigate Rosse, favorendo un’accentuazione della radicalità e della violenza dell’azione del gruppo armato.