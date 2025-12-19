Garlasco, la carta gela i giudici: "Stasi non sarebbe mai stato condannato"

Ora spunta anche "il documento sparito nel nulla" nella infinita letteratura sul delitto di Garlasco, che ogni giorno aumenta e si aggiorna anche a distanza di 18 anni da quella drammatica mattina del 13 agosto 2007 in cui fu uccisa Chiara Poggi.

Quel documento, inedito e datato 2014 (un anno prima della condanna in via definitiva di Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara) è stato presentato dalla perita Denise Albani durante l'incidente probatorio andato in scena giovedì al Tribunale di Pavia, con Andrea Sempio formalmente indagato per concorso in omicidio. Quel report, mai messo a referto, era stato realizzato a Genova da Simonetta Verdiani, assistente del genetista Francesco De Stefano, perito del processo d'appello contro Stasi.

Intervenuto a Mattino 5 su Canale 5, Antonio De Rensis, avvocato dell'ex studente della Bocconi, ha subito messo in chiaro che "se questo documento fosse stato incluso negli atti, Alberto non sarebbe mai stato condannato". Insomma, un altro colpo di scena.

"Il professore spiega che successivamente farà tutti i dovuti calcoli per dare intervalli statistici significativi - si legge in quel documento -. Due tracce mostrano un profilo Y comparabile, mentre nella terza il profilo Y è diverso".

Non solo. Sempre nel 2014 era emerso come il profilo genetico di Stasi" doveva "essere escluso quale contributore" alle "tracce" di Dna maschile individuate sui "margini ungueali" di Chiara. A ribadirlo è stato il dottor Ugo Ricci, il biologo genetista consulente dello stesso Stasi nelle "osservazioni" alla perizia genetico-forense discussa giovedì al termine dell'incidente probatorio e depositate dai legali De Rensis e Giada Bocellari.

Contro Stasi giocò il tempo: il metodo statistico utilizzato oggi nel 2014 non era utilizzabile dal momento che è stato "pienamente riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale" soltanto nel 2015, quando il fidanzato della vittima era già stato condannato in via definitiva.