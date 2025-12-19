Emanuela Orlandi, clamoroso: "C'è una nuova indagata"

A quarantadue anni dalla sparizione, avvenuta il 22 giugno del 1983, un nuovo impulso alle indagini è arrivato dall'approfondimento di elementi e testimonianze in particolare sulle ore precedenti alla scomparsa. La donna, iscritta nel registro degli indagati, è stata sentita questa mattina, venerdì 19 dicembre, a piazzale Clodio dagli inquirenti accompagnata dal suo difensore.

C'è una donna indagata , a quanto apprende l'Adnkronos, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi . L'accusa che le viene contestata è di false informazioni al pubblico ministero. Dalla riapertura dell'indagine nel maggio del 2023 per sequestro di persona a scopo di estorsione i pm capitolini, insieme ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma a cui sono stati delegati gli accertamenti, stanno portando avanti un lavoro di rilettura e analisi di tutti gli atti relativi alla scomparsa della cittadina vaticana.

"Apprendo la notizia dalla vostra agenzia, non ne sapevamo nulla: ciò che ha caratterizzato finora la procura di Roma è il fatto di agire nel massimo riserbo quindi ciò sicuramente rientra, laddove la notizia sia verificata, nel modus operandi della procura. Da parte nostra c'è la massima stima e il massimo rispetto nei confronti dei magistrati della procura di Roma che si stanno occupando della vicenda di Emanuela". Così l'avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi. "Se hanno iscritto questa persona nel registro degli indagati ci saranno dei motivi", ha sottolineato il legale.