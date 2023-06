Maltempo, bomba d'acqua a Macerata: "Salite ai piani alti"

06 giugno 2023 a

Un violento temporale si è abbattuto nel Maceratese, causando danni, allagamenti, cadute di alberi e l’interruzione di diverse strade. "A causa delle precipitazioni cadute in modo anomalo in città - scrive il Comune di Macerata in un posto pubblicato sulla sua pagina Facebook - al momento ci sono diverse arterie viarie bloccate. Si consiglia di utilizzare l’auto e uscire di casa solo in casi strettamente necessari. È operativo il Coc e per ogni segnalazione è possibile chiamare il numero unico emergenze 112".

In particolare, il Comune di Macerata avverte i suoi cittadini di spostarsi ai piani più alti e di non andare nei garage per evitare di restare intrappolati: "Si comunica ai cittadini di Villa Potenza e Sforzacosta - si legge sempre su Facebook - che è assolutamente vietato scendere nei garage/cantine sotterranei e si raccomanda di salire ai primi piani. La raccomandazione è valida anche per tutti i cittadini residenti nei pressi di canali o fossi fino a nuove istruzioni". La paura è che si possano ripetere le stesse scene che purtroppo si sono verificate durante l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna.

Intanto le scuole di Villa Potenza e Sforzacosta sono state chiuse per consentire gli opportuni controlli ed effettuare eventuali sistemazioni.