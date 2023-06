Papa Francesco all'Ospedale Gemelli tre mesi dopo il ricovero

06 giugno 2023 a

Papa Francesco è di nuovo all'ospedale Gemelli. Il Santo Padre vi è entrato intorno alle 10.40, per una visita di controllo già programmata. Le agenzie lo hanno appreso da fonti qualificate: Bergoglio si troverebbe al Cemi, il Centro di Medicina dell'Invecchiamento del policlinico universitario. Lo scorso marzo il Pontefice era stato ricoverato sempre al Gemelli per alcuni giorni in seguito a una infezione respiratoria che aveva messo in apprensione i fedeli.

Venerdì 26 maggio l'86enne Francesco era stato costretto a cancellare tutte le udienze in programma in Vaticano per febbre. Tuttavia, aveva continuato a lavorare ai dossier sul suo tavolo, compreso quello delicatissimo della guerra in Ucraina. Nelle ultime ore, il Papa ha incaricato il cardinale Matteo Zuppi come inviato di pace a Kiev, mentre è ancora allo studio una analoga missione a Mosca per "trattare" con i russi. Non con i rappresentanti politici, Vladimir Putin in testa, ma molto più probabilmente con Kirill, patriarca della Chiesa ortodossa russa di fatto braccio religioso del Cremlino.

"La guerra è un passo indietro che distrugge tutto e fa soffrire i bambini - ha spiegato monsignor Zuppi incontrando il commissario parlamentare ucraino per i diritti umani, Dmytro Lubinets -. È inaccettabile che la violenza di questa guerra abbia colpito i bambini. Papa Francesco, parlando dell'Ucraina, ha usato una espressione molto bella: 'Le vostre lacrime sono le mie lacrime, il vostro dolore è il mio dolore'. E oggi dico che i vostri figli sono i nostri figli, posso parlare di questo perché tanti bambini sono venuti in Italia".