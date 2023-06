Roma, bimba di un anno trovata morta in auto

Foto: Lapresse

Choc a Roma: una bambina di un anno è stata trovata morta in macchina in via dei Fucilieri, in zona Cecchignola, nella periferia sud della Capitale. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 insieme con le forze dell’ordine. Stando ai primi accertamenti, come riporta Repubblica, pare sia stata lasciata da sola in auto da un adulto.

Secondo quanto trapelato, doveva essere accompagnata all'asilo, dove però non è mai arrivata. Per ora, comunque, non si sa di più. Sarebbero in corso delle indagini coordinate dalla procura di Roma per ricostruire quanto avvenuto. E i carabinieri nel frattempo avrebbero sequestrato il mezzo. La bimba, però, non avrebbe presentato - a un primo esame esterno - segni di violenza.

Nel frattempo, la zona è stata isolata per consentire i rilievi da parte degli investigatori. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola sarebbe stata notata da un passante che ha chiamato subito i carabinieri. A quel punto sarebbero intervenuti tempestivamente i militari dell’Esercito della cittadella delle forze armate presenti nel quartiere. Uno di loro avrebbe rotto il finestrino per poter prendere la bambina. I soccorsi, però, alla fine si sarebbero rivelati inutili. Per la piccola non c'era già più niente da fare.