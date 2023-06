Bimba morta in auto: choc, chi è il padre che l'ha dimenticata nel parcheggio

07 giugno 2023 a

a

a

Drammatici gli aggiornamenti sulla bimba ritrovata morta in auto a Roma. La piccola - il cui nome era Stella - sarebbe stata lasciata lì da sola dal padre, carabiniere in servizio nella struttura dello Stato Maggiore della Difesa che si trova nella zona. Stando ai primi accertamenti, come riporta Repubblica, l'uomo avrebbe dovuto portarla all'asilo nido dei figli dei dipendenti.

A trovare la piccola in macchina sarebbe stata la madre. Andata a riprenderla all'asilo, la donna avrebbe scoperto che la piccola in realtà non ci era mai entrata. A quel punto sarebbe corsa verso la macchina e avrebbe cominciato a urlare. Un passante l'avrebbe sentita e sarebbe subito intervenuto rompendo il finestrino dell'auto per cercare di far respirare la bambina. Sul posto anche il personale del 118, che ha provato a rianimare Stella. Purtroppo, però, per lei non c'è stato nulla da fare.

L'auto - scrive Repubblica - "era parcheggiata all'interno della cittadella militare della Cecchignola di fronte alla Direzione generale per il personale militare e vicino al nido Sorella Maria Cristina Luinetti, asilo aziendale del Ministero della Difesa". Per la procura si tratta solo di tragica fatalità. E i genitori al momento sarebbero in stato di shock.