Roma, via libera alla mozione sulla strada intitolata a Chiara Corbella Petrillo

È stata approvata a Roma la mozione sull'intitolazione di una strada a Chiara Corbella Petrillo. "Ci riempie di gioia l’approvazione in Assemblea capitolina della mozione di Fratelli d’Italia che impegna il sindaco di Roma Gualtieri e la Giunta ad intitolare una strada, una piazza o un giardino alla memoria di Chiara Corbella Petrillo, giovane sposa e madre romana proclamata Serva di Dio dalla Chiesa Cattolica nel 2018 e per la quale è stata aperta la causa di beatificazione. Ringraziamo tutti i colleghi consiglieri per la loro sensibilità e per aver deciso di raccogliere il nostro invito, e rendere così omaggio ad una donna straordinaria, diventata per molti un modello di speranza e un esempio di amore per la vita e la famiglia. Un voto che arriva a pochi giorni dall’undicesimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 13 giugno 2012. Ora seguiremo con grande attenzione l’iter per l’intitolazione e ci auguriamo che questo obiettivo possa essere raggiunto quanto prima, anche in vista della celebrazione del Giubileo del 2025”: questo quanto dichiarato in una nota dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea capitolina, Giovanni Quarzo, e dai consiglieri di FdI, Francesca Barbato, Stefano Erbaggi, Mariacristina Masi, Rachele Mussolini e Federico Rocca.