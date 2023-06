Migranti sequestrano una nave: caos a Napoli, intervengono le forze speciali

09 giugno 2023 a

Le forze speciali italiane sono state costrette a intervenire sulla Galata Seaways, una nave cargo che batte bandiera turca. L’imbarcazione era stata clamorosamente sequestrata da alcuni migranti nei pressi di Napoli: stando a quanto si apprende, la nave cargo era diretta in Francia ed è stato necessario l’intervento delle forze speciali per liberarla. I migranti che avevano preso il controllo dell’imbarcazione erano clandestini.

Si erano nascosti a bordo e pare che avessero delle armi bianche. Il comandante della nave turca ha dato l’allarme e ha chiesto l’intervento dei soccorsi. La guardia di finanza e la capitaneria hanno garantito la sicurezza in mare, dopodiché è toccato alle forze speciali intervenire direttamente a bordo. Il ministro Guido Crosetto ha parlato di quanto accaduto al Forum in Masseria, a margine dell’intervista con Bruno Vespa. “C’è una nave turca che è stata sequestrata da dei clandestini vicino a Napoli - ha spiegato - e ci sono le forze speciali italiane che hanno ripreso il controllo della nave e adesso devono liberare tutto l’equipaggio”.

“Pare che siano 15 i clandestini - ha aggiunto il ministro della Difesa - che hanno preso il controllo di una nave turca, sequestrando i 22 dell'equipaggio. Sono intervenute le forze speciali italiane di stanza a Brindisi, che hanno ripreso il controllo della nave. I 15 clandestini, di cui 2 o 3 armati non si sa come, sono rifugiati nella nave. Adesso va liberato tutto l'equipaggio e messa in sicurezza la nave".