Cata Alvarez, la mamma: "Aggrediti pochi giorni fa". Le ricerche con i cani

Proseguono senza sosta le ricerche di Cata Alvarez la bimba sparita da ieri pomeriggio a Firenze. La bimba sarebbe sparita intorno alle 16 del 10 giugno. Poco prima stava giocando con un'altra bambina vicino l’appartamento dove vive con la sua famiglia all'ex hotel Astor, uno stabile occupato: "Giocavano nel cortile, mia figlia mi ha detto che hanno litigato e lei è salita a casa", ha raccontato un'amica della mamma. Intanto la madre della piccola è disperata: "Dov'è, dov'è la mia bambina?" è la frase che ripete nel pianto. Poi più tardi aggiunge: "Ho paura che sia stata portata via da qualcuno".

Ma la mamma di Cata ha aggiunto un dettaglio inquietante. Qualche giorno fa infatti qualcuno avrebbe provato ad aggredire la famiglia di Cata e dello zio. Altri inquilini con cui la famiglia Alvarez avrebbe avuto degli screzi avrebbe tento l'aggressione coltelli alla mano. Ora gli inquirenti dovranno capire se ci sono collegamenti tra questo episodio e la scomparsa della bimba: "a non voglio pensare che siano stati loro, non possono essere arrivati a tanto", ha affermato la madre. E ancora: "Più passa il tempo e più ho paura che qualcuno me l'abbia portata via, non so cosa pensare...aiutami a ritrovarla". Infine, come riporta Repubblica, i cani sembrano indirizzare le ricerche nello stesso palazzo e in uno adiacente. Segno che c'è la speranza che la bimba possa essere ancora lì vicino.