Escort, trema la Roma vip: retata della polizia, "chi hanno sorpreso a quel festino"

Un "centro benessere" adibito a casa a luci rosse. A Roma in tanti si sono lamentati di quell’appartamento al seminterrato, in una "palazzina signorile zona Parioli". Qui il via vai era continuo, al punto da portare i vicini di casa a bussare alla porta della proprietaria. In realtà l'appartamento era nelle mani dell’affittuario, un 50enne romano, che aveva fissato qui la sede di un’associazione culturale. Almeno a parole.

E così, insospettiti, gli agenti si sono precipitati nella casa. Davanti a loro ecco apparsi numerosi clienti, anche vip, tutti fermati dalle pattuglie appostate in borghese nei pressi della palazzina. Solo davanti all’evidenza dei fatti, hanno ammesso di aver incontrato ragazze cinesi e ottenere prestazioni sessuali a pagamento, concordate in precedenza con la 43enne proprietaria di casa che fissava gli appuntamenti e decideva anche quali giovani sarebbero state presenti nell’abitazione.

Oltre alle testimonianze, a puzzare agli agenti c'era la questione affitto, ossia 1.500, secondo il gip "palesemente sproporzionato per ubicazione, posizione e metratura dei locali, giustificabile solo con la lucrosa attività illecita cui è adibito". Motivo per cui qualche giorno fa polizia e Finanza hanno fatto scattare il blitz. Arrivati sul posto gli investigatori hanno anche loro suonato al campanello del "Centro benessere" e si sono trovati davanti una ragazza semi nuda che li ha invitati ad accomodarsi all’interno pensando che fossero anche loro clienti.