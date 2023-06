Kata, "un uomo portato via dai carabinieri": l'ultima indiscrezione

15 giugno 2023 a

I carabinieri avrebbero accompagnato un uomo fuori dall'ex hotel occupato di Firenze, quello da cui è scomparsa sabato scorso la bimba peruviana di 5 anni, Kata. Stando all'agenzia Ansa, si tratterebbe del padre della piccola, che pare debba essere risentito dagli investigatori. L'uomo, Miguel Angel Romero Chiccllo, aveva già parlato infatti con gli inquirenti. Anche se fonti vicine all'indagine avevano riferito che dalle sue parole non sarebbero emersi elementi determinanti.

Sono oggetto di verifica, invece, le dichiarazioni di una bimba di 3 anni, secondo cui Kata sarebbe stata portata via da un adulto il giorno stesso della scomparsa. Tornando al padre di Kata, scarcerato ieri mattina, lui avrebbe riferito agli inquirenti alcuni dei suoi sospetti in merito a dei contrasti con altri immigrati, di cui aveva già parlato pubblicamente la moglie Kathrina.

Per il padre di Kata il sequestro sarebbe stato pianificato. La madre potrebbe essere sentita nelle prossime ore. Nel frattempo, starebbero andando avanti anche gli accertamenti tecnici, come quelli sulle immagini delle telecamere su strade più distanti dall'ex hotel Astor, dove la piccola viveva. Grazie alle testimonianze raccolte finora, comunque, gli investigatori avrebbero fissato come punto del rapimento il cortile sul retro dell'ex albergo.