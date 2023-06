Incidente Roma, "positivo ai cannabinoidi" il 20enne alla guida del Suv

15 giugno 2023 a

Sarebbe risultato positivo ai cannabinoidi lo youtuber 20enne che era alla guida del Suv Lamborghini scontratosi con una Smart ieri pomeriggio nella zona di Casal Palocco a Roma. L'incidente ha provocato la morte di un bimbo di 5 anni, Manuel, e il ferimento della madre di 29 anni e della sorellina di 3 anni. La positività del conducente del Suv sarebbe emersa dai test effettuati dopo la tragedia. Il giovane, inoltre, sarebbe indagato per omicidio stradale e lesioni.

Al momento dello scontro, in auto col 20enne c'erano altri quattro giovani, la cui posizione ora è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Nei loro confronti, infatti, come riporta Repubblica, potrebbe essere contestato il concorso in omicidio, nel caso fosse accertato che nelle fasi precedenti allo schianto stessero girando un video da postare sui social.

I ragazzi a bordo del Suv fanno parte del gruppo "TheBorderline" e spesso si cimentano in sfide estreme di ogni tipo che vengono poi pubblicate su YouTube e Instagram. "Il trauma che sto provando è indescrivibile. Ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima", ha scritto sulla sua pagina Instagram uno di loro, dichiarandosi così estraneo ai fatti.