Volvera, investe e uccide un ragazzo: poi scopre che era l'amico d'infanzia

Volvera è ancora sotto choc per la morte di Mattia Casazzo, il 22enne che è stato violentemente investito insieme alla fidanzata ed è morto sul colpo, venendo sbalzato per circa 40 metri. A rendere il tutto ancora più tragico è il fatto che il conducente, Andrea Boggia, è un amico d’infanzia di Mattia: avevano giocato a calcio nella squadra del posto, quando erano ragazzini. Inoltre si incontravano alla “Tana”, il bar dei ragazzi di Volvera.

Un tremendo scherzo del destino, ma soprattutto una tragedia che si sarebbe potuta evitare se il 24enne Andrea avesse azionato il cervello prima di mettersi alla guida. Descritto come uno dal “piede pesante” in auto, il ragazzo è risultato positivo ad alcolici e stupefacenti: in un primo momento era scappato via dal luogo dell’incidente, poi però è tornato indietro ed è stato arrestato per omicidio stradale. Mattia è morto sul colpo, ma grazie a lui la fidanzata è ancora viva: pare che l’abbia spostata prima dell’impatto con la macchina.

La comunità di Volvera è sconvolta, anche perché - come da consuetudine in posti del genere - si conoscono tutti e anche piuttosto bene. Andrea viene descritto come un ragazzo “difficile”, con una situazione familiare non semplice”, mentre il Comune ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale.