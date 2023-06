Verona, poliziotti linciati per il "pestaggio" del marocchino? Come è andata davvero

21 giugno 2023 a

a

a

Il video di un 30enne marocchino bloccato e fermato dalle forze dell'ordine a Verona non solo è diventato virale in pochissimo tempo su TikTok, ma ha pure sollevato non poche polemiche contro Polizia e Carabinieri. Polemiche alimentate anche dalle indagini ancora in corso sulle presunte torture degli agenti della Questura di Verona ai danni delle persone che avevano in custodia.

Tornando all'episodio ripreso e pubblicato sui social, il video in questione - della durata di circa un minuto - non mostrerebbe la vicenda completa ma solo qualche spezzone. Non sarebbero state immortalate, quindi, le prime fasi di quell'intervento. Pare, infatti, che prima del fermo, l'uomo abbia morso la mano a un poliziotto per poi sputargli in faccia e infine sfondare il finestrino dell'auto di servizio.

L'episodio, che risale a lunedì 19 giugno, è avvenuto davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe iniziato quando gli agenti hanno chiesto di vedere i documenti dell'uomo. A quel punto le forze dell'ordine sarebbero state circondate da una cinquantina di persone e sarebbe scoppiato il caos: il 30enne, finito a terra, sarebbe poi stato immobilizzato e caricato su un'ambulanza. Dopo le visite di controllo, l'uomo sarebbe stato accompagnato in Questura e denunciato per minacce, lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire la proprie generalità.