Meteo, Giuliacci e la profezia da incubo: cosa si abbatte sull'Italia

Il meteo di questi giorni subirà numerose inversioni a U e soprattutto farà oscillare l'Italia tra la pioggia e il caldo afoso africano. Lo scenario è in continuo movimento e come riporta il colonnello Mario Giuliacci su meteogliuliacci.it, assisteremo nelle prossime ore a temporali estremi e contemporaneamente a ondate di calore senza precedenti. "Dopo il caldo molto intenso che ha toccato l'apice per due giorni, le temperature saranno decisamente ridimensionate e ritorneranno all'incirca nelle medie", spiega il colonnello Giuliacci.

Poi però arriva l'avvertimento sull'incombere di fenomeni estremi e di piogge che possono davvero ribaltare nel giro di poche ore il caldo africano e le temperature roventi: "Attenzione alla possibilità di fenomeni anche violenti, soprattutto sulle aree di Nord Est e le adriatiche.

Poco altrove, anche se ci sarà un gradevole ricambio d'aria. Aumento della ventilazione da settentrione e clima che sarà comunque sui 30 31 gradi di massima, ma in un contesto decisamente più secco e ventilato. Il caldo intenso e appiccicoso di questi giorni sarà un lontano ricordo". Infine Giuliacci traccia lo scenario delle temperature: "Rimarranno sempre su valori leggermente sopra la media, ma in un contesto nettamente più sopportabile. Cielo azzurro e aria abbastanza limpida dovrebbe essere la norma per alcuni giorni. Non si intravedono periodi di caldo bollente almeno fino a fine mese, ma l'Estate continuerà assolutamente indisturbata".