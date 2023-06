Roma, chi è il vandalo che ha sfregiato il Colosseo: finisce male

29 giugno 2023 a

a

a

È stato identificato il turista che nei giorni scorsi aveva inciso il suo nome e quello della sua fidanzata sul Colosseo, mentre tutta la scena veniva ripresa e poi pubblicata sui social, dove il gesto ha indignato tutti. Ivan e Hailey sono turisti inglesi residenti in Inghilterra. Il video era stato pubblicato in un primo momento su Reddit, sito Internet di social news. E proprio quelle immagini hanno permesso alle forze dell'ordine di risalire ai responsabili del gesto.

Pantheon a pagamento e treno Roma-Pompei: parte il piano-Sangiuliano

La caccia ai vandali è partita dopo la denuncia dell'Ente Parco del Colosseo. Poi, tramite indagini tradizionali e comparazione fotografica, i carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, coordinati dalla procura, sono riusciti a identificare la persona responsabile dello sfregio all'importante monumento della Capitale. Il ragazzo ora rischia una multa fino a 15mila euro e il carcere fino a 5 anni.

"Sono grato ai carabinieri per aver prontamente individuato il presunto responsabile del gesto incivile quanto assurdo - ha commentato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - un atto che ha offeso tutti coloro che nel mondo intero apprezzano il valore dell'archeologia, dei monumenti e della storia. Ora auspico che la giustizia faccia il suo corso applicando rigorosamente le leggi. Se si arriverà a un processo, il ministero della Cultura si costituirà parte civile". Poi il ministro ha aggiunto: "Intanto, prosegue l'iter in Parlamento del disegno di legge presentato dal Governo per fare in modo che chi oltraggia il nostro patrimonio ne risponda in prima persona anche dal punto di vista patrimoniale: chi danneggia paga".