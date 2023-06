Terremoto a Siena, crollano gli intonaci del Duomo: gente terrorizzata in strada

28 giugno 2023 a

a

a

Un terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato alle ore 12:19 di oggi 28 giugno con epicentro nel territorio comunale di Poggibonsi (Siena). La scossa è avvenuta a 4 chilometri nord est di Poggibonsi, a una profondità di 10 chilometri. Il terremoto stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma. La scossa è stata avvertita molto bene anche a Firenze, Empoli e un parte dell’Aretino. A Siena molta gente presa dal panico è scesa in strada.

E sono caduti alcuni intonaci dal Battistero della cattedrale di Siena. Per questa ragione la struttura è stata subito evacuata. E a breve cominceranno gli accertamenti per appurare eventuali danni all’interno del Duomo. Chiuse inoltre, in via precauzionale, al transito veicolare e pedonale alcune vie del centro storico.

A seguito della scossa di terremoto, per precauzione e per evitare qualsiasi criticità, il Comune di Siena ha immediatamente disposto la chiusura dei musei comunali (Museo Civico, Museo dell’Acqua e Torre del Mangia) per le intere giornate di oggi e di domani, mercoledì 29 giugno. Nelle strutture comunali non si sono registrati danni a cose o persone. È stata inoltre disposta l’immediata chiusura degli edifici dell’Università degli studi di Siena come ha comunicato l’ateneo in una mail interna inviata a personale e corpo studentesco. Sono state immediatamente sospese le attività dall’Università che ha recepito le indicazioni della Prefettura di Siena. Per la giornata di domani, si legge, seguiranno ulteriori indicazioni.