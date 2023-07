Kata, si riapre tutto: "Ho ricevuto una telefonata", la rivelazione del padre

02 luglio 2023 a

Non ci sono tracce di Kata. La bambina di origine peruviana ormai manca da casa da parecchie settimane e le indagini svolte anche all'ex hotel Astor di Firenze non hanno avuto riscontri. A quasi un mese dall'ultima volta che la bambina è stata vista, immortalata anche dalle telecamere della zona, il padre è tornato dagli investigatori per aggiungere qualche particolare decisivo che rende ancora più misteriosa la vicenda.

Nell'ultimo colloquio con gli inquirenti, il padre avrebbe parlato di una telefonata ricevuta dal Perù, "in cui una voce sconosciuta fli avrebbe detto che la bambina è stata rapita per errore", riporta Repubblica. E così sono stati immediatamente avviati alcuni accertamenti per capire l'attendibilità di questo racconto e soprattutto per definire se quella peruviana possa essere una pista da da seguire. Tra le ipotesi c'è anche quella di un possibile mitomane in grado di depistare le indagini. Ma di fatto al momento gli inquirenti non se la sentono di escludere alcuna ipotesi. In queste lunghe settimane i controlli all'hotel Astor non hanno prdotto i frutti sperati. Ma a questo punto la pista di un rapimento si fa sempre più concreta. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per capire cosa possa esserci dietro la telefonata ricevuta dal papà di Kata. Ogni scenario è possibile.