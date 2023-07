Milano, il figlio di La Russa accusato di violenza sessuale. Il legale: "Nessuna costrizione"

07 luglio 2023 a

Una denuncia nei confronti di Leonardo Apache La Russa. Secondo quanto riporta ilCorriere della Sera, il figlio del presidente del senato sarebbe stato accusato di violenza sessuale da una ragazza. A sporgere denuncia sarebbe una ragazza di una famiglia benestante milanese. Sul caso adesso indaga la procura di Milano. Secondo la ragazza dopo aver incontrato in discoteca il figlio di La Russa, avrebbe bevuto un drink e il giorno dopo, senza ricordare nulla si sarebbe trovata a letto con Leonardo Apache. Dopo l'episodio sarebbero trascorsi 40 giorni prima della denuncia. L'avvocato Adriano Bazzoni, incaricato dalla famiglia La Russa, interpellato dal Corriere della Sera, ha affermato: "Nessuna violenza. Sembra che la giovane si riferisca a una notte nella quale ad avviso di Leonardo non vi fu alcuna forma di costrizione".

Ora gli inquirenti verificheranno il racconto della ragazza. Ma come ha ribadito il legale del ragazzo, non ci sono elementi chiari per parlare di violenza. Secondo il difensore si tratterebbe di un rapporto senza costrizione. "Non vi fu alcuna forma di costrizione: è stata d’accordo nel trascorrere il dopo discoteca con il mio assistito, liberamente andando con lui a casa sua, passando la notte e rimanendo con lui fino a mezzogiorno successivo, per poi salutarsi normalmente", ha aggiunto l'avvocato.

E ancora: "Leonardo è molto scosso ed esclude che la ragazza possa aver detto qualcosa del genere nei suoi confronti, così come esclude di aver avuto rapporti insieme ad una terza persona. Quanto a quello che la ragazza avrebbe consumato, non solo esclude di averglielo offerto, ma, qualora si vedesse attribuire questo tipo di condotta, si vedrebbe costretto a sporgere denuncia".