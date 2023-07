Vacanze vietate, dramma-Italia: quanti devono rinunciare al mare ad agosto

13 luglio 2023 a

Milioni di italiani non andranno in vacanza questa estate, almeno non durante la seconda metà di luglio e il mese di agosto. Tutta colpa dei prezzi stellari che si trovano in giro: stando all’indagine svolta da Emg Different per conto di Facile.it, circa nove milioni di italiani resteranno a casa quest’estate. La ragione principale risiede nei problemi economici: il costo della vita è aumentato e di conseguenza anche quello delle vacanze.

Soprattutto nella fascia di persone tra i 35 e i 44 anni la rinuncia alle ferie è legata a questioni di budget. Al massimo c’è chi sta pensando a una “vacanza intelligente”, da programmare per la fine di settembre, quando i prezzi per andare al mare sono molto più bassi. A livello territoriale le rinunce fioccano soprattutto nel Centro Italia, dove il 66,7% dei cittadini adduce al caro prezzi come principale motivo per saltare le vacanze. Il monitoraggio svolto dall’osservatorio nazionale di Federconsumatori fa emergere che quest’anno una famiglia per andare al mare deve essere molto più che benestante.

Il costo complessivo per una vacanza di sette giorni in una località balneare di una famiglia composta da due adulti e due minuti è infatti stimato di 5.781,24 euro: si tratta di quasi 6mila euro, il 19% in più rispetto a un anno fa. In montagna si risparmia circa il 22%, dato che la spesa per un soggiorno della stessa durata è mediamente di 4,482,54 euro. I costi più elevati si registrano sulle navi da crociera, dove una settimana di vacanza costa mediamente 6.800 euro per una famiglia di quattro persone.