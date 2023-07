Angelika Hutter, caccia alle cartelle cliniche: l'ultimo inquietante sospetto

13 luglio 2023 a

Angelika Hutter è ancora ricoverata all’ospedale di Venezia. Il suo avvocato valuta la perizia psichiatrica, mentre proseguono le indagini per l’omicidio stradale plurimo che si è consumato a Santo Stefano di Cadore, dove la 32enne tedesca ha investito e ucciso tre persone mentre camminavano sul marciapiede. Il pm ha escluso che possa essersi trattato di un gesto volontario: l’ipotesi è di uno scatto d’ira, dettato dall’incapacità di trattenersi.

"Uno scatto d'ira". Cadore, famiglia sterminata: l'ipotesi dietro all'orrore

“Sicuramente qualcosa che non funziona c’è - ha dichiarato il dottor Tullio Franceschini, perito e consulente tecnico dei tribunali di Belluno e Treviso - e potrebbe essere che questa persona abbia dei problemi psichiatrici. Potrebbe essere un caso di innalzamento del tono dell’umore o una dissociazione dalla realtà: io la prima cosa che farei è cercare di capire se ha dei precedenti psichiatrici”. Gli inquirenti sono a caccia di eventuali cartelle cliniche o ricoveri a Aholming, la città tedesca dove era residente.

"Ricoverata in psichiatria": Strage a Cadore, rumors-choc sulla tedesca

Inoltre è atteso l’arrivo del fratello Martin Hutter, con la speranza che possa aiutarla a riprendere contatto con la realtà e a fornire qualche elemento utile per capire come sono realmente andate le cose. Dal suo passato intanto spunta un episodio che potrebbe essere rilevante: risale a ottobre 2022, quando si è svolta un’operazione di polizia a casa dei suoi genitori. Non è chiaro cosa sia successo esattamente, ma i vicini hanno visto Angelika spingere un materasso nella sua Audi e andare via.