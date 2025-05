Gratta e vinci, vince 1,5 milioni e reagisce così: sconcerto a Pistoia

Vince un milione e mezzo di euro con un "Turista per sempre" ma resta impassibile davanti al biglietto: lo ha raccontato il titolare della tabaccheria dov'è avvenuto il fortunato acquisto, alle porte di Pistoia. È successo nella mattinata di lunedì 19 maggio: un cliente ha acquistato un biglietto del gioco "Turista per sempre" e ha centrato una vincita straordinaria, un premio di circa un milione e mezzo di euro, distribuito in un arco di vent’anni.

Lorenzo Tempesti, titolare dell’esercizio commerciale, ha raccontato l'accaduto al quotidiano La Nazione: "In provincia c’erano già state vincite importanti e in dieci anni di attività è capitato che qualcuno portasse a casa premi consistenti. Ma una cifra del genere non l’avevo mai vista da vicino". Il vincitore sarebbe un volto noto in zona, un uomo che frequenta abitualmente la tabaccheria. Di lui Tempesti ha rivelato: "È rimasto impassibile, direi quasi freddo. Non ha esultato, non ha fatto una piega. Anzi, sono stato io a preoccuparmi per la sua reazione così composta".