Meteo, Giuliacci: 5 giorni da incubo, chi non può partire

Secondo Meteogiuliacci.it , nelle prossime ore il Sud Italia vivrà un’anticipazione estiva, con temperature che raggiungeranno i 34-35°C, specialmente in Sicilia, tra le zone di Messina e Palermo, a causa di un anticiclone in indebolimento. Le altre regioni meridionali registreranno valori sopra la media, ma più moderati. Al Nord, invece, una perturbazione sta causando piogge, temporali e un calo termico, mantenendo un clima instabile.



Giovedì 22 maggio 2025, un’ondata di aria fredda dal Nord Europa investirà l’Italia, colpendo soprattutto il Nord con un abbassamento delle temperature di 6-8°C. L’Emilia-Romagna sarà un’eccezione grazie al vento di Garbino, che mitigherà il freddo. Al Sud, l’impatto sarà meno intenso, ma comunque percepibile.



Sabato 24 maggio, piogge interesseranno le Alpi e il Centro, mentre il resto del Paese godrà di sole e temperature piacevoli, intorno ai 23-24°C. Domenica 25 maggio, il contrasto sarà netto: il Centro-Nord vedrà un ritorno dell’anticiclone con cieli sereni e temperature in rialzo, mentre al Sud un ciclone sullo Ionio scatenerà forti piogge e temporali, con rischio di grandinate in Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Le previsioni di Meteogiuliacci.it evidenziano un’Italia meteorologicamente divisa, con condizioni variabili che richiedono attenzione, soprattutto al Sud, dove i fenomeni intensi potrebbero causare disagi.