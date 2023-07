Caso La Russa, lo sfaff: "Da un punto di vista mediatico è stato passato il segno"

14 luglio 2023 a

Procedono le indagini su Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio La Russa, indagato per violenza sessuale ai danni di una 22enne. Al momento la Procura di Milano ha deciso di valutare una eventuale richiesta alla Giunta per l'autorizzazione a procedere del Senato per poter sequestrare il cellulare del giovane, la cui sim è intestata al padre Ignazio, presidente del Senato. Ora, però, a rompere il silenzio ci pensa lo staff di La Russa: "L'avvocato Ignazio La Russa, dopo la nomina del legale Bazzoni da parte del figlio Leonardo, si è astenuto e si asterrà da qualsiasi commento diretto o indiretto sulla vicenda, avendo piena fiducia nell'operato dei Magistrati della Procura di Milano".

Una presa di posizione chiara in cui si osserva che "da un punto di vista mediatico, risulta, però, ormai passato il segno". Il motivo è sotto gli occhi di tutti: "Più volte - si spiega - sono state pubblicate su quotidiani, giornali on line e sui social, le foto di un altro figlio del presidente, col nome del fratello, nonché ricostruzioni artefatte a fini suggestivi della vita giovanile dei fratelli La Russa e dello stesso Leonardo, definito 'trapper' per avere messo in rete solo nell'anno 2019, due canzoni col testo non suo, mentre è ormai al terzo anno di università".

Ma le accuse proseguono: "Non sono financo mancati talk-show televisivi con esponenti privi di ogni conoscenza dei fatti ma forti delle loro convinzioni ideologiche, nonché offese ai 'La Russa' che, di converso, si sono da sempre distinti per riconosciuta onorabilità, onestà e dirittura morale non solo con Ignazio, ma nei 50 anni continuativi di presenza dei La Russa in Parlamento". Insomma, tutto questo "non risulta più tollerabile La condotta di chi si sostituisce ai Pm con pretese di indagine e richieste istruttorie", mentre "travalica ogni rispetto l'operato di associazioni di sinistra che affiggono manifesti e preannunciano flash-mob politici e diffamatori. Per tacere dei social".