Anagrafe, caso unico in Italia: cambio nome per i transgender senza operazione

16 luglio 2023 a

a

a

Un caso che farà sicuramente discutere. Una sentenza del tribunale di Trapani infatti riscrive da capo le procedure dell'anagrafe. Dallo scorso 6 luglio, come riporta il Corriere, un uomo si chiama per l'anagrafe "Emanuela", pur non avendo subito alcuna operazione. Il tribunale di Trapani ha infatti riconosciuto il diritto di cambiar nome e identità di genere all'anagrafe anche senza alcun intervento chirurgico. E soprattutto senza un'operazione programmata e senza una terapia ormonale.

Siamo davanti, come sottolinea ilCorriere, a un caso unico in Italia. La sentenza di fatto arriva da un principio "estrapolato" da un verdetto della Corte di Cassazione che aveva consentito, in passato, a un'altra transgender di registrarsi come donna prima dell'intervento chirurgico che però, a differenza dell'ultimo caso, era stato programmato. Qui invece non risultano operazioni all'orizzonte e di fatto la sentenza potrebbe ribaltare davvero tutto. E di certo farà parecchio discutere anche sul piano politico.

Coppie gay, l'Ue col governo italiano: bocciati i ricorsi e stop alle trascrizioni

Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire nel dettaglio il motivo di questa decisione da parte del giudice. Ma questa sentenza va a creare un precedente importante sul piano della giurisprudenza che potrebbe stravolgere, davvero, le procedure di registrazione all'anagrafe. Staremo a vedere se questo verdetto resterà un caso isolato o se darà il via a un serie di modifiche presso i registri degli uffici anagrafe.