Autostrade, il peggiore degli incubi: Italia paralizzata, ecco il giorno

Nell'estate del caldo torrido, si avvicinano i giorni del grande esodo, quelli in cui si rischia di dover fare i conti con code infinite sulle autostrade. E come ogni estate, anche per questo 2023, arrivano i "bollini" che indicano i giorni e le fasce orarie a maggior rischio.

Come sempre, le maggiori criticità potrebbero concretizzarsi sulla A1 Milano-Napoli e sulla A14 Bologna-Taranto.

Si parte dal prossimo weekend: venerdì, sabato e domenica (21, 22 e 23 luglio) saranno infatti da bollino rosso. Ma la giornata più critica e pericolosa sarà sabato 5 agosto, in cui sono previsti il maggior numero di spostamenti: per il primo fine settimana di agosto, le stime indicano quasi 20 milioni di automobilisti in viaggio sulle reti gestite da Aspi. Bollino nero.

Altro weekend nel mirino quello successivo, quello di Ferragosto, altro bollino nero per gli spostamenti verso il Sud. Dunque nella seconda metà d'agosto i bollini rossi riguarderanno tutti i fine-settimana, in particolare per i rientri verso i grandi centri urbani.

Per favorire gli spostamenti nei weekend, dall'inizio di luglio è in vigore, così come stabilito da un decreto ministeriale, il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, che è stato esteso a sabato e, da metà luglio, anche al venerdì pomeriggio.