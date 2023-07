Lido Adriano, "cocco bello"? Finisce in disgrazia: stangata da 10mila euro

22 luglio 2023 a

Un "cocco bello" salatissimo. Non per il cliente, bensì per il venditore. La vicenda arriva dal Lido Adriano, sulla costa di Ravenna, dove si aggirava un uomo che - grande classico di ogni estate - vendeva fette di cocco fresco ai bagnanti. Ma non tutto è andato per il verso giusto...

L'ambulante infatti è stato fermato dalla polizia locale: non solo il sequestro delle fette di cocco che aveva con sé sull'arenile, ma anche un verbale con maxi-multa annessa, l'importo di quasi 10mila euro. Già, perché l'uomo era recidivo, era già stato sorpreso con sacchi pieni di cocco tra i bagnanti.

Il problema sta nel fatto che l'ambulante non avesse le autorizzazioni per venderlo e dunque il prodotto non fosse tracciato (5.164 euro di multa), dunque altri 1.500 euro di multa per la conservazione non corretta degli alimenti, e infine stangata da 3mila euro per l'assenza di notifica sanitaria. Se fate il conto, fanno quasi 10mila euro. "Cocco bello", forse, la prossima volta ci penserà.