Milano, inferno nella notte: nubifragio senza precedenti, il fenomeno "supercelle"

25 luglio 2023 a

Un vero e proprio nubifragio senza precedenti. Una notte da incubo a Milano. Intorno alle 4 del mattino si è scatenato l'inferno sulla città, pioggia violentissima, raffiche di vento. Qualcosa di mai visto prima che ha svegliato il capoluogo lombardo. Sui social, in piena notte, sono arrivati video e foto di un evento che a memoria non ha precedenti in città. "Mai vista una cosa del genere", "Sembra l'Apocalisse", sono i commenti di chi è saltato giù dal letto. Il temporale, molto simile a un downburst, ha colpito anche la Brianza e la zona settentrionale della Lombardia. Il picco alle 4 di notte. E come riporta ilCorriere, Lorenzo Tedici, meteorologo de ilMeteo.it, ha provato a spiegare questo evento violentissimo legandolo al fenomeno delle "supercelle": "Un fenomeno tipico degli Stati Uniti, ma che si è diffuso anche da noi dagli fine degli anni '90".

Le supercelle, spiega, "sono dei piccoli cicloni. All'interno l'aria subisce spostamenti anche di 120/150 km/h. La caratteristica è che il cielo diventa buio, perché sono così vaste da coprire fino all'orizzonte. Arrivano anche a 50/60km. Un temporale normale ha di solito un'estensione di 1km e si rigenera in altri. Sono tante piccole celle. Durano 15/30 minuti, poi si spostano, non terminano". Telefonate senza sosta ai vigili del fuoco nella notte. Ma non è ancora possibile una stima dei danni.