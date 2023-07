Pichetto Fratin, "lei non è preoccupato?", la reazione del ministro che spiazza tutti

28 luglio 2023 a

a

a

"Ma lei non ha paura per i suoi figli?": una ragazza lo ha chiesto in lacrime al ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin durante il Giffoni Film Fest. Sono sempre di più i giovani preoccupati per l'emergenza climatica e il futuro del pianeta. La ragazza che si è commossa davanti al ministro ha raccontato di avere "l'eco-ansia", dicendo di non voler fare figli in un mondo così a rischio.

Storture "verdi": se ora c'è anche l'eco-ansia dei giovani da curare

"Io penso di non avere un futuro. In questi giorni nella mia terra, in Sicilia, sta bruciando tutto. Non so se voglio avere figli, e dato che voi parlate di 2030, 2050, obiettivi che sento sinceramente lontani, lei non ha paura per i suoi figli o per i suoi nipoti?". Queste le parole della ragazza, che hanno colpito profondamente Fratin, che è anche nonno. Quest'ultimo, commosso, ha risposto: "Io ho la forza del dubbio, ho un dovere verso la carica che ricopro, verso di voi e verso i miei nipoti".

Emergenza climatica? Lo stupidario: polverine, complotti e ricerche farlocche

Il ministro, infine, ha ribadito l’impegno del governo sulle tematiche ambientali, dichiarando: "La realtà di chi governa è di prendere atto che il cambiamento climatico c’è, e noi dobbiamo fare di tutto per mitigare e adattare il sistema".