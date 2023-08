Lodi, bimbo di 2 anni avvelenato col ciuccio: dramma in parrocchia

02 agosto 2023 a

Una vicenda terrificante che arriva dritta dritta da Lodi, in Lombardia: un bambino di soli due anni è rimasto avvelenato in seguito ad aver ingerito del topicida. Ma sono le dinamiche dell'accaduto a sconcertare: il piccolino stava giocando nel giardino della casa in cui vive con mamma e papà, quando ha iniziato a mostrare tutti i sintomi dell'avvelenamento.

A quel punto è iniziata una corsa contro il tempo: il piccolino è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, dove ora si trova sotto strettissima osservazione.

Il dramma, nel dettaglio, è accaduto a San Martino in Strada, provincia di Lodi: i genitori avevano perso di vista per qualche secondo il figlio e, successivamente, si è scoperto che l'avvelenamento era dovuto al fatto che il ciuccio del bimbo, caduto a terra, era entrato a contatto con un potente veleno per topi. La conferma è arrivata infatti dagli esami del sangue eseguiti a Bergamo.

Fortunatamente, le condizioni del bambino sono stabili e vengono esclusi peggioramenti nelle prossime ore: a riferirlo don Davide Chioda, parroco del paese, in stretto contatto con i genitori del piccolino. L'avvelenamento sarebbe avvenuto nel giardino della casa parrocchiale del comune: la ditta di derattizzazione era arrivata sul posto proprio la mattina dell'avvelenamento. "Questi operai penso siano stati imprudenti a lasciare delle pastiglie di veleno per terra", ha poi commentato Davide Chioda.