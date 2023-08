Aereo “bucato” verso Roma? Come lo fanno decollare

02 agosto 2023 a

a

a

Mauro Pili ha immortalato la parte di un Airbus di Ita Airways in partenza da Cagliari per Roma che è stata coperta con il nastro adesivo. “Aereo rattoppato con lo scotch non mi era mai capitato”, ha denunciato l’ex presidente della Regione Sardegna, che si è interrogato sulla sicurezza di far decollare un mezzo ridotto in questo stato.

“Nessuno si è accordo di niente - ha spiegato - per via dell’imbarco dal tunnel. All’arrivo a Fiumicino la scoperta di aver viaggiato con un aereo, spacciato come del 2021, in realtà rattoppato in modo scandaloso. Ovviamente, aereo destinato alle rotte da e per la Sardegna. Diranno che è tutto in regola”. Effettivamente per Ita Airways l’aereo “rattoppato” non rappresenta un problema, assicurando di aver operato “sempre nel rispetto degli standard di sicurezza dettati dalle autorità competenti e nel totale rispetto dei propri passeggeri e del personale di bordo”.

Volo Barcellona-Buenos Aires, scompenso cardiaco: perché è morta una 46enne

“L'intervento manutentivo - è la spiegazione in risposta alla denuncia di Pili - si è reso necessario per far fronte temporaneamente ad un danneggiamento riscontrato su un pannello. Tale azione è stata effettuata nel rispetto della manualistica approvata dal costruttore che prevede in questi casi l'utilizzo di specifico 'nastro ad alta velocità' metallico di specifico impiego aeronautico”.