Sacile, "voglio una badante italiana"? La nonnina viene linciata

Il politically correct si scontra con la testardaggine degli anziani, che, si sa, è tra i segreti della longevità. E decisamente politicamente scorretta è stata la signora di Sacile, in Friuli Venezia Giulia, che con un annuncio postato sulla pagina Facebook ‘Sei di Sacile se’ ha scatenato polemiche a non finire.

“Cerco per subito signora a ora per signore autonomo pranzi cene e lavoretti di casa” si legge sul post condiviso sui social con sotto una sfilza di commenti innescata proprio da un suo contatto Fb rinfacciandole di essere andata al colloquio per la sua amica, ma non di avere avuto il posto. "Appena arrivate ci ha detto che avevi già trovato e adesso è in cerca ancora….”, scrive l'aspirante badante. “La cerco italiana”, ha specifica l'anziana che ha postato l’annuncio.

In breve tempo, racconta il Fatto Quotidiano.it, si scatena il putiferio. “Si può selezionare chi si vuole, ma non si può discriminare pubblicamente in un’offerta di lavoro sulla base di preferenze etniche. Questo lo dice la Legge”, fanno notare alla signora di Salice. Allo stesso tempo altri utenti la difendono la signora: “Fino a prova contraria uno con i propri soldi ha facoltà di scegliere chi far entrare in casa propria”. A chiudere la discussione, l'anziana ha scritto tranchant: “A casa mia faccio venire chi voglio, non devo nulla a nessuno”. Più politicamente scorretta di così...