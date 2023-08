Firenze, nudo per strada: aggrediti e feriti due corrieri

03 agosto 2023 a

Un 23enne senegalese ha scatenato il panico a Firenze, tra i passanti di via Baracca e via di Novoli. Evaso dai domiciliari, dove si trovava agli arresti per una tentata rapina commessa nel capoluogo toscano, l’uomo era fuori di sé e completamente nudo in mezzo alla strada. Dopo aver minacciato e spaventato i clienti di un bar ed essersi scagliato contro due corrieri Amazon, colpiti con una bottiglia di vetro rotta, l’uomo è stato fermato da una pattuglia di polizia.

Successivamente è stato trasportato in ospedale, dove è arrivato ancora in stato di forte alterazione: è stato sottoposto ad alcuni accertamenti in vista di un possibile tso. Ovviamente sono state scattate foto e girati diversi video, con l’uomo che ha dapprima attirato curiosità per il fatto di essere in giro completamente nudo e poi ha seminato il panico con i suoi atteggiamenti violenti. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando il 23enne ha iniziato a prendersela con i passanti.

Non contento, ha anche sfondato il lunotto posteriore di una macchina parcheggiata in via di Novoli, dopodiché è entrato in un bar e ha infastidito e minacciato diversi clienti. Prima di essere fermato ha anche aggredito due corrieri, cercando di rubare un pacco e poi colpendoli con una bottiglia di vetro rotta.