Costiera Amalfitana, morta turista americana: droga e alcol, primi riscontri sullo skipper

E' la presidente del Bloomsbury USA - sussidiaria americana della Bloomsbury Publishing, casa editrice britannica che ha editato i romanzi di Harry Potter - la vittima dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana. Adrienne Vaughan, 45 anni - in vacanza insieme al marito Mike, alla figlia di 12 anni e al figlio di 8 anni - era a bordo di un motoscafo di 9 metri quando c'è stato lo scontro che le è stato fatale. L'imbarcazione presa a noleggio con conducente, per cause ancora in corso di accertamento, è entrata in collisione con il "Tortuga", un veliero di 45 metri utilizzato per eventi esclusivi. A bordo, infatti, vi erano un'ottantina di turisti stranieri che stavano festeggiando un matrimonio.

L'editrice americana, invece, dopo aver visitato nei giorni precedenti Roma, aveva deciso di soggiornare con la sua famiglia in Costiera Amalfitana. Ieri pomeriggio, durante un'escursione in mare, qualcosa non è andato per il verso giusto. L'impatto, riporta l'Ansa, è stato violentissimo, al punto da sbalzare in mare Adrienne che sarebbe finita nell'elica, riportando ferite multiple su tutto il corpo. Il marito ha riportato una lesione a un arto, ed è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. Illesi i due figli della coppia, che si trovavano a bordo.

Lievemente ferito lo skipper dell'imbarcazione noleggiata. La macchina dei soccorsi, anche grazie al supporto di natanti privati si è subito messa in moto, per portare i naufraghi sulla banchina del porto di Amalfi dove sono intervenute ambulanze del 118 e l'elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale dei feriti. I medici, nonostante il tentativo di rianimare la donna, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ora si cerca di capire la dinamica dell'incidente e le responsabilità della morte della giovane donna. Da un primo esame, lo skipper del gozzo noleggiato dalla Vaughan sarebbe risultato positivo ad alcol e droga.