L'aria che tira, l'orfana del reddito impazzisce. Meli l'asfalta: caos in studio

"Dove sono questi posti di lavoro a Palermo? Venite voi qui e trovateceli!": l'ex percettrice di reddito di cittadinanza Donatella lo ha detto ai microfoni de L'Aria che tira su La7. "Se neanche i giovani riescono a trovare un lavoro, come pretendete che noi a 55 anni riusciamo a inserirci nel mondo del lavoro in una realtà come Palermo? - ha continuato la signora col suo sfogo -. Voi fate chiacchiere, il popolo siciliano ha fame, ad agosto non avremo più niente e dobbiamo andare a dormire in mezzo alla strada. Questo governo se ne deve andare a casa!". Il riferimento è allo stop del governo al sussidio.

"Lo posso dire? Una sceneggiata!", ha commentato Maria Teresa Meli in studio. Le sue parole però non sono piaciute a Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che ha risposto: "Lei non si deve permettere! Parliamo di persone che non riescono a mettere il piatto a tavola". "Voi grillini avete problemi con la democrazia ma esiste la libertà di espressione", ha controbattuto allora la giornalista del Corriere della Sera.

"Io mi alzo e me ne vado se lei parla di sceneggiata", ha insistito il grillino. E la Meli allora gli ha chiesto: "Vuole fare la sceneggiata anche lei?". "La cosa più grave è che mentre il Paese soffre, mentre i mutui sono raddoppiati, mentre gli alimenti sono aumentati del 30-40%, la priorità della maggioranza è stata quella di presentare un emendamento a firma Lupi per aumentare gli stipendi ai deputati di 500 euro al mese - ha continuato Gubitosa -. Quindi per il salario minimo rinviamo a ottobre, per queste persone in strada diciamo che sono sceneggiate e questa maggioranza pensa a dare 500 euro in più ai parlamentari. La Meloni vive fuori dal mondo, si dovrebbero solo vergognare".